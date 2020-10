Bluzy damskie - jedno z najwygodniejszych ubrań, jakie z pewnością każda z nas ma na dnie swojej szafy. Wyciągamy je zwykle zimą, gdy potrzebujemy ciepła w mroźne dni. Ciepła bluza to must have w szafie każdej kobiety, która ceni sobie komfort i wygodę na co dzień. Wybór idealnej bluzy wcale nie jest jednak łatwy, dlatego przygotowaliśmy dla was kilka praktycznych wskazówek.

Bluzy damskie - jakie kolory wybrać?

Zdecydowanie warto mieć w swojej garderobie chociaż jedną klasyczną bluzę w kolorze, który będzie pasować do wszystkiego. Najlepiej sprawdzą się jednolite bluzy w neutralnych kolorach. Zwykle łączymy je ze zwykłymi jeansami lub w bardziej nieformalny sposób z leginsami. Odcieni, w które warto celować w tym sezonie to zdecydowanie brązy i odcienie nude - pasujące praktycznie do wszystkiego i pozostające na czasie przez ostatnie kilka sezonów. Kupując bluzy damskie warto też kierować się w stronę czerni i mniej formalnej szarości - są to również uniwersalne kolory, które będą pasować do większości stylizacji.

Na co jeszcze zwrócić uwagę kupując bluzy damskie?

Przede wszystkim na krój. Bluzy damskie to jedno z tych ubrań, po które sięgamy, gdy chcemy czuć się jak najwygodniej. Jest to element garderoby mający zapewnić nam możliwie najwyższy komfort i luz, dlatego unikajmy obcisłych krojów ograniczających nasze ruchy. W ostatnich latach kroje oversizowe nie wychodzą z mody, warto więc skierować się bardziej w tą stronę i poszukać czegoś luźniejszego w czym będziemy czuć się swobodnie. Bluza to nie obcisła sukienka balowa, pamiętajmy o tym robiąc zakupy!